Corteo antifascista Genova, Toti: `Noi prima fila? Saremo un metro avanti al Pd`

Liguria - "Questa maggioranza sarà in prima fila come lo è sempre stata contro ogni forma di violenza, prevaricazione, provocazione. Non abbiamo bisogno di lezioni da un Partito democratico che nasconde la propria pochezza, la mancanza di idee dietro polveroni e cortine fumogene atte solo a confondere gli elettori sulla loro mancanza di proposta politica": lo ha dichiarato a margine del consiglio regionale il presidente della Liguria Giovanni Toti parlando del tema dell’antifascismo e della manifestazione prevista a Genova il 3 febbraio.



"Questa maggioranza – ha proseguito Toti – ha restaurato la casa di Sandro Pertini, e ha invitato il presidente Mattarella, poi venuto, per celebrare con noi l’anniversario della sua nascita. Inoltre siamo stati coloro che hanno subito provocazioni e violenze durante i comizi di questa campagna elettorale e di quella scorsa. Non prendiamo lezioni da nessuno, la violenza è tutta da condannare".



Unità - «Il mio auspicio è che tutte le forze politiche convergano su un documento che condanni qualsiasi forma di aggressività. Prima della manifestazione di piazza si svolgerà una discussione in consiglio regionale sul tema».