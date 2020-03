Coronavirus, solidarietà di Toti, Pastorino e Senarega al segretario Pd Zingaretti

Liguria - “Un augurio di pronta guarigione al collega Zingaretti, risultato positivo al coronavirus”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo l'annuncio del segretario del Partito Democratico. “Ferma condanna – ha aggiunto - per chi fa sciacallaggio su questa notizia, esattamente come per quelli che lo facevano ieri sull'uomo della scorta di Salvini. In questa battaglia non possono e non devono esistere colori, a parte il tricolore che ci deve unire per combattere e vincere questa emergenza”.

Un messaggio di solidarietà per l'esponente Pd è arrivato anche dal consigliere regionale e capogruppo della Lega Franco Senarega: “Schieramenti e colori politici ora non contano. Non è normale fare polemiche quando c’è di mezzo la salute. Massima vicinanza e solidarietà al segretario del Pd Nicola Zingaretti che ha comunicato di essere positivo al coronavirus”. “Auguro a Zingaretti - ha aggiunto Senarega - una pronta guarigione e un pronto ritorno alla piena attività politica. Il tono e la serenità con i quali ha riferito di essere stato contagiato dal Covid-19 sono da apprezzare. Coraggio!”.



"Auguro a Nicola Zingaretti - ha dichiarato invece Luca Pastorino, deputato ligure di èViva - una pronta guarigione dal Coronavirus. Il segretario del Partito democratico ha lanciato un messaggio importante, parlando del suo contagio senza allarmismi. Lo aspetto in piena forma nelle prossime settimane per affrontare le sfide comuni che ci attendono, dall'azione di governo alle elezioni Regionali, penso alla Liguria".