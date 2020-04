Coronavirus, Pastorino: "Emendamento per estendere garanzie a Terzo settore"

Liguria - "Il decreto Liquidità in arrivo alla Camera sarà rafforzato. In particolare, come gruppo di Liberi e uguali abbiamo già interloquito con il governo sul capitolo che riguarda l'estensione delle garanzie fornite dallo Stato fino a 25mila. L'articolo 13 del testo attuale non comprende infatti le realtà del Terzo settore, che rappresentano un pilastro per la nostra società. Per questo motivo, d'intesa con i partner della maggioranza, presenterò un emendamento con lo scopo di consolidare il provvedimento. Dando, appunto, le garanzie a tutta l'area del no profit, in difficoltà di fronte all'attuale crisi. In questo momento come maggioranza siamo impegnati nello sforzo per tutelare tutti i settori, senza lasciare indietro nessuno ".



Lo dichiara il deputato dièViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera perLeu e relatore del Cura Italia nella commissione Finanze a Montecitorio.