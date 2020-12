Contributi piccole imprese, la soddisfazione di Cambiamo!

Liguria - Il gruppo consiliare Cambiamo! in Regione Liguria esprime massima soddisfazione per la decisione della giunta di assegnare 7,7 milioni di euro per le attività economiche maggiormente colpite dalle restrizioni imposte dalla pandemia.

Nel dettaglio, circa 2mila euro andranno alle piccole aziende che sono state costrette a chiudere del tutto: si parla quindi di cinema, teatri, sale da concerto, biblioteche, musei, piscine, palestre e discoteche, mentre circa mille euro andranno a chi, pur potendo continuare a lavorare, ha subito comunque restrizioni, come bar e ristoranti, pasticcerie, strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, catering e organizzatori di eventi.

“Una decisione saggia, particolarmente importante perché ‘tampona’ il mancato trasferimento nelle tasche dei cittadini delle risorse nazionali che erano state promesse. In questo modo la Regione Liguria si conferma al fianco delle categorie produttive penalizzate in tutti questi mesi. Siamo consapevoli che dovremo continuare ad affiancarle, essendo il motore economico del Paese e quindi principale volano di rilancio dell’economia”, dichiarano i consiglieri regionali del gruppo Cambiamo!.