Consiglio su sanità, Senarega (Lega): "Ben venga, dimostreremo quanto sia migliorata"

Liguria - “Oggi Pd e M5S hanno chiesto la convocazione di un consiglio regionale straordinario sulla sanità in Liguria. Ben venga. Si potrà dimostrare, con fatti e dati alla mano, come la sanità sul nostro territorio sia senz’altro migliorata, di molto, rispetto alla precedente disastrosa gestione da parte del centrosinistra. Ricordo che la Lega ha chiesto invece la convocazione di un consiglio regionale straordinario, che sarà convocato nei prossimi giorni, sulla questione Ex Ilva-ArcelorMittal per cui sono a rischio circa 14mila posti di lavoro a causa della folle politica del Pd e del M5S al governo. L’iniziativa dei consiglieri giallorossi in Liguria appare quindi come una mossa strumentale per distogliere l’attenzione dal grosso pasticcio creato dai loro incapaci e irresponsabili colleghi a Roma. In realtà, il Pd pensa solo alle poltrone e a litigare col M5S sulle nuove tasse, fregandosene dei lavoratori. La Lega sta tra la gente e con la gente. A Genova non un posto di lavoro in meno. Siamo pronti a una grande mobilitazione". Lo dichiara Franco Senarega, capogruppo regionale Lega Nord Liguria - Salvini.