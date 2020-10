Consiglio regionale, concluse le operazioni per la proclamazione degli eletti

Liguria - Si sono concluse le operazioni per la proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere Regionale da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale presso i tribunali di Genova, La Spezia, Savona e Imperia.

Entro 20 giorni da quando è avvenuta l’ultima proclamazione, cioè il 12 ottobre scorso, dovrà svolgersi la prima seduta dell’Assemblea legislativa nel corso della quale saranno eletti il presidente del Consiglio regionale, il vicepresidente e il consigliere segretario e sarà eletta la Giunta delle elezioni a cui spetta la verifica dei titoli di ammissione dei consiglieri in vista della convalida e le eventuali incompatibilità.

La proclamazione dell’elezione a presidente della Giunta regionale di Giovanni Toti e a consigliere regionale di Ferruccio Sansa, in quanto candidato alla carica di presidente della Giunta regionale secondo classificato, era avvenuta da parte dell’Ufficio centrale regionale presso la Corte di Appello di Genova nella riunione del 7 ottobre scorso.

Sempre nella seduta di insediamento il presidente della Giunta regionale Giovanni Toti presterà giuramento di fedeltà ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Regione Liguria ed entro i 10 giorni successivi dovrà presentare al Consiglio il proprio programma e i nomi degli assessori.





Elenco degli altri 29 consiglieri regionali della XI Legislatura:





STEFANO ANZALONE



ROBERTO ARBOSCELLO



STEFANO BALLEARI



GIANNI BERRINO



ALESSANDRO BOZZANO



BRUNELLO BRUNETTO



SELENA CANDIA



ILARIA CAVO



ROBERTO CENTI



DOMENICO CIANCI



LUCA GARIBALDI



SANDRO GARIBALDI



GIACOMO GIAMPEDRONE



ENRICO IOCULANO



LILLI LAURO



STEFANO MAI



SAURO MANUCCI



GIANMARCO MEDUSEI



CLAUDIO MUZIO



DAVIDE NATALE



GIOVANNI BATTISTA PASTORINO



ALESSANDRO PIANA



ALESSIO PIANA



SERGIO ROSSETTI



ARMANDO SANNA



MARCO SCAJOLA



FABIO TOSI



PAOLO UGOLINI



ANGELO VACCAREZZA