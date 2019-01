Condannato per l'augurio di stupro, vicinanza da Rixi e like da Medusei

Laura Boldrini vince in primo grado la causa contro il sindaco leghista di Pontinvrea.

Liguria - "Il leghista Camiciottoli, il sindaco di Pontinvrea che mi aveva augurato lo stupro per “farmi ritornare il sorriso” è stato condannato. Anche al risarcimento del danno. Dedico questa sentenza a mia figlia, perché abbia sempre fiducia nella giustizia. La dedico a tutte le figlie d’Italia, perché non abbassino mai la testa di fronte alla violenza!". Ventimila euro è quanto il sindaco di Pontinvrea dovrà versare a Laura Boldrini secondo la sentenza di primo grado per il post di qualche anno fa nei confronti dell'allora presidentessa della Camera. Il giudice ha anche stabilito un risarcimento nei confronti delle associazioni che si erano formate parte civile: Unione Donne Italiane, Differenza Donna, Se non ora quando, Donne in rete e Centro per non subire violenza.



All'esultanza di Laura Boldrini fa da contraltare invece il posto di solidarietà del viceministro Edoardo Rixi nei confronti del collega di partito. "Solidarietà a Matteo Camiciottoli, sindaco della Lega a Pontinvrea, oggi condannato nel processo con la ex presidente della Camera Boldrini (quella delle "risorse" che ci pagano la pensione, ricordate?). Forza sindaco! Il lavoro che fai ogni giorno per i tuoi concittadini dimostra che persona per bene sei, più di mille sentenze di qualsiasi tribunale". Tra i like anche quello dell'assessore spezzino Gianmarco Medusei. Camiciottoli ricorrerà in appello.