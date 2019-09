Concessioni autostradali, Toti: "La decisione è tutta nelle mani del governo"

Liguria - “In questo momento la decisione sulle concessioni autostradali è tutta e assolutamente governativa. Mi auguro solo che questa città, che ha già sofferto tanto, non abbia a soffrire ancora ritardi a causa di pasticci che si fanno intorno a questa vicenda. Se qualcuno ha manipolato dati, truccato referti o compiuto reati deve andare in galera e scontare una pena certa, come avviene in tutte le democrazie del mondo. Ma questo lo stabiliscono magistrati. Da un ministro non mi aspetto che applichi giustizia, ma che dia risposte ai cittadini della regione che governo in termini politici, pratici di cantieri che si aprono e cose che si fanno”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine dell’inaugurazione della 59esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova.



“Sul tema delle concessioni autostradali – ha aggiunto Toti - vorrei avere voce in capitolo ma ahimè non ce l’ho. Fa parte di quel pacchetto sull’autonomia che mi auguro che questo governo possa mettere realmente in discussione nel più breve tempo possibile. La Liguria può essere interessata ad entrare nella partita delle concessioni autostradali, che da noi sono molto importanti perché sono una delle poche arterie di comunicazione di questa regione e sono al servizio del principale sistema portuale del Paese”.