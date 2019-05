Conad, Campomenosi (Lega): "Acquisizione Auchan non sia macelleria sociale per lavoratori"

Liguria - “L’acquisizione di Auchan da parte di Conad non sia l’ennesima macelleria sociale favorita dalle farraginosa legislazione europea, che consente il fenomeno delle delocalizzazioni e quelle altre operazioni opache che ledono profondamente i diritti dei lavoratori e le istanze dell’economia reale radicata nei territori. Certamente l’acquisizione di una realtà d’oltralpe da parte di un colosso italiano è un segnale positivo per il dinamismo economico-commerciale del nostro Paese, ma non deve ricadere sulle spalle dei lavoratori coinvolti attraverso soluzioni di comodo prese per minimizzare i costi. Al riguardo il governo italiano si è attivato tempestivamente, tuttavia in sede europea mancano sia le premesse che la volontà di fornire un quadro normativo unitario all’interno del quale gestire simili operazioni commerciali. L’Unione Europea così com’è strutturata manca di una politica del lavoro efficace in grado di tutelare i diritti sociali e la territorialità del lavoro esistente. Non si può andare avanti a questo modo: è arrivato il momento di invertire la rotta, e a farlo non possono affatto essere quelle forze politiche che hanno governato fino ad oggi l’UE, facendo gli interessi delle elite anziché dei popoli. In Italia l’anno scorso c’è stata una rivoluzione del buonsenso, il 26 Maggio portiamola anche in Europa e rimettiamo al centro il lavoro, l’economia reale e i diritti dei popoli”.



Lo dichiara Marco Campomenosi, candidato ligure della Lega alle elezioni europee nel collegio Nord Ovest.