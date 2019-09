Circhi con animali, consiglio compatto: più tutela e no specie in estinzione

Liguria - Oggi in consiglio regionale stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno 633, presentato da Giovanni Lunardon (Pd) e sottoscritto dal collega di gruppo Sergio Rossetti, che impegna la giunta ad assicurare tutti gli atti necessari per definire nell’ambito regionale adeguate condizioni di tutela degli animali sulla base di quanto previsto dalle linee guida “CITES”, per arrivare al divieto in Liguria di attività che nella detenzione di animali per spettacolo comprendano specie in via di estinzione o la cui gestione non è compatibile con una struttura mobile. Il documento, inoltre, chiede alla giunta di attivarsi, anche attraverso lo strumento del monitoraggio, affinché i Comuni rispettino le normative nazionali, regionali e le linee guida CITES, e il Governo finanzi maggiormente i circhi senza animali. L’ordine del giorno chiede, infine, di sostenere con risorse mirate la conversione in un modello che privilegi l’intrattenimento acrobatico-coreografico e senza animali.

Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha espresso parere favorevole

Accolto da Lunardon una proposta di modifica avanzata dall’assessore alla sanità Sonai Viale



E' stato invece rinviato in commissione l‘ordine del giorno 676 presentato da Marco De Ferrari (Mov5Stelle) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta a sostenere nella prima Conferenza Unificata utile le proposte del governo per esercitare la delega nel riordino delle disposizioni nel settore delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante per assicurare il superamento dell’utilizzo degli animali. La richiesta di rinvio è stata avanzata, per approfondimenti, dall’assessore allo spettacolo Ilaria Cavo ed è stata accolta dai proponenti.