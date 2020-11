Cgil: "La Regione vuole inserire i covid positivi nelle rsa? È la prova della considerazione che Toti ha degli anziani"

Liguria - "Le esternazioni del Presidente Toti via social sono agghiaccianti. Nonostante il Presidente abbia cercato di fare marcia indietro, resta l’amarezza per tanta superficialità che purtroppo non si limita ad un tweet ma ad una idea di fondo, ossia che gli anziani possano essere sacrificati". Così Spi Cgil Genova e Liguria e Cgil Genova e Liguria, che aggiungono: "È di questi giorni la notizia che la Regione vuole inserire i covid positivi nelle rsa. È la prova della considerazione che il presidente ha delle persone anziane. Dopo mesi in cui in Liguria non è stato fatto nulla per la sanità, il Presidente ora vorrebbe mitigare i problemi con la contrapposizione tra generazioni, ma non è così che si affrontano i problemi. Vergogna Presidente".