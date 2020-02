Centrosinistra e Cinque Stelle, una settimana di nulla di fatto

Liguria - C'è altro a cui pensare in questo momento ma fino ad un certo punto. Perché se comprensibilmente l'attenzione della cittadinanza e quindi delle cronache è tutta quanta concentrata sul Coronavirus, rimane da gestire la quotidianità e soprattutto la prospettiva. Parliamo delle elezioni regionali e di un candidato, quello del centrosinistra, che è ancora non c'è e non sembra peraltro all'orizzonte: è trascorsa un'intera settimana e nulla è stato detto a proposito della votazione sulla sulla piattaforma Rousseau chiamata ad esprimersi sulla possibile alleanza fra il Pd, le forze progressiste che gli stanno intorno e il Movimento Cinque Stelle. Bocche cucite, nessuno parla più di ultimatum ma intanto il tempo passa e così facendo la situazione di fermo non fa che avvantaggiare l'altra parte della barricata. Si allontana sempre di più la possibile candidatura di Ferruccio Sansa, quel personaggio civico che rappresenterebbe meglio di chinque altro, secondo gli esperti, la figura di raccordo fra le due possibili anime. C'è sempre Aristide Massardo che si è proposto per primo, senza dimenticare la possibilità di convincere Andrea Orlando, con una candidatura forte ma politica, tutta a quel punto di centrosinistra. Ancora giorni d'attesa, complicati anche dalle vicende che esulano dalla politica ma che chiaramente occupano i pensieri di tutti. Alla Spezia non si può che aspettare, le decisioni non vengono prese certo qui: e così i possibili candidati spezzini al consiglio regionale dovranno attendere come si arriverà all'appuntamento elettorale. Con il centrodestra praticamente già sicuro delle persone che se la giocheranno per un posto, ambizioso, nel parlamentino di Via Fieschi.