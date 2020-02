Centrosinistra-M5S, tutto rimandato a lunedì

Liguria - Nel centrosinistra ligure tutti guardano al Movimento cinque stelle, che non ha ancora sciolto le riserve su quello che farà per le sempre più prossime elezioni regionali. L'incontro definitivo che si doveva svolgere oggi a Roma tra i vertici grillini è slittato a lunedì e vedrà tra i suoi protagonisti il facilitatore Danilo Toninelli. All'interno di un partito che ha perso ogni leadership e dentro il quale convivono anime assai differenti, anche per quel che riguarda la posizione da tenere in Liguria, l'ex ministro sembra essere l'uomo che ha in mano il destino della possibile coalizione anti-Toti.



Nel frattempo va consolidandosi il perimetro del centrosinistra che vedrà il Pd affiancato da Sinistra italiana, Possibile e Articolo uno, forze politiche che, in varia misura, sono rappresentate in tutta la regione. Resterà fuori la sinistra radicale, mentre le porte saranno aperte per la società civile e Italia viva, che non sembra essere intenzionata a guastare la festa della ritrovata unità.

Con o senza il Movimento cinque stelle la formazione sarà questa.



Resta da capire chi sarà il capitano. Le quotazioni di Ferruccio Sansa sembrano in calo, non tanto per il possibile forfait del Movimento cinque stelle, quanto per lo scarso entusiasmo che l'ipotesi della sua candidatura ha destato in quel di Genova. Se i pentastellati decideranno alla fine di correre da soli e quindi di presentare come candidata alla presidenza Alice Salvatore, Sansa, a differenza di quello che si percepiva nei giorni scorsi, vedrebbe calare di molto le sue chance, anche se le forze alla sinistra del Pd continuano a non avere alternative credibili da proporre.

All'interno del Pd, invece, qualche papabile non dichiarato sembra esserci. Le carte verranno scoperte dopo le mosse del Movimento cinque stelle di lunedì prossimo, ma non è da escludere che all'interno del mazzo ci sia anche quella dell'ex ministro Andrea Orlando, da molti ritenuto il cavallo migliore per sconfiggere Giovanni Toti e il centrodestra.