Cavallini: "Toti dimentica i cappi sventolati in parlamento dalla Lega"

Liguria - "In merito a quanto scritto su Facebook domenica 14 luglio dal Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti (leggi qui). Verissimo: questo paese ha già pagato un prezzo assai alto ai processi di piazza, alla cultura del sospetto, al teorema del “non poteva non sapere". Ed è giustissimo stigmatizzare i processi sommari tanto cari ai politici giustizialisti di casa nostra e ricordare che su questo anche la sinistra ha un bel curriculum.

Difatti, io che sono un vero socialista, quindi di sinistra come lo fu anche Bettino Craxi, auspico che - diversamente dai suoi predecessori - il nuovo segretario del PD Nicola Zingaretti faccia ammenda e condanni la sinistra forcaiola, infarcita di giacobini e tricoteuses e ripristini le condizioni essenziali (quali il garantismo) per ricompattare le varie anime del popolo che si richiama ai valori ed agli ideali della Liberazione. A tal fine, rammento cosa disse Giovanni Pellegrino, Pds, allora Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato: "Noi della sinistra consentimmo che venisse cancellato l’istituto dell’autorizzazione a procedere, strumento a tutela dell’autonomia del potere politico rispetto al potere giudiziario. E si aprì la strada alla mattanza di partiti di governo. Avevamo una sponda al Quirinale, e l’ansia di raccogliere i frutti sul piano elettorale era tale che facemmo in modo che quel Parlamento venisse sciolto anticipatamente".



Tuttavia Toti ha dimostrato una memoria alquanto labile, condizionata dai suoi rapporti politici: difatti, dimentica la consapevolezza che ha avuto la destra (unita, senza se e senza ma), che è stata l'interprete principale dei processi sommari, di piazza e mediatici. Ed allora gliela ravvivo io, con pochi ricordi. Il 16 marzo 1993 la Lega sventola il cappio in Parlamento mentre parla il Presidente del Consiglio Giuliano Amato. Inoltre (da un articolo scritto su Libero da Filippo Facci), il 29 aprile il presidente della Camera Giorgio Napolitano scandì la concessione di sole due autorizzazioni a procedere su sei, fatto che viene sempre trascurato: sì alle indagini per corruzione a Roma e per finanziamento illecito a Milano, no per corruzione "in luogo non accertato" e per il reato di ricettazione. C'era una logica, non era "un’assoluzione" come si è sempre detto. Ma lo spettacolo stava per cominciare: striscioni, mazzi di volantini gettati tra i banchi, un deputato leghista che incrociò le braccia simbolizzando le manette, pugni battuti sui banchi, e grida, "Ladri di regime", "Mafiosi", il presidente della Camera che ordinò di sgomberare le tribune, e tafferugli, risse tra parlamentari. Tutti i volantini e i cartelli di protesta erano già stati preparati, dunque preventivati. Il democristiano Francesco D’Onofrio fece capire che i voti a favore di Craxi erano giocoforza venuti anche dall’opposizione, e Gianfranco Fini perse la calma: "Se dici queste cose sei un mascalzone, siete dei ladri che avete difeso altri ladri". Il 30 aprile 1993 (monetine ed altro contro Craxi) "davanti all'Hotel Raphael c’erano quelli del Msi, della Lega, c’erano i reduci di un comizio di Achille Occhetto in Piazza Navona, passarono di lì anche molti studenti del Liceo Mamiani che erano in corteo".

Oggi raccogliamo gli imputriditi frutti di quelli che Facci ha definito i giorni del linciaggio come estetica rivoluzionaria, la nascita ufficiale dell’antipolitica, giorni che ebbero come protagonisti assoluti gli indiscussi alleati dello "smemorato" Toti".



Flavio Cavallini, socialista