Cassinelli (Forza Italia): "L'intero Nordovest ha fame di infrastrutture"

Liguria - “Il messaggio che arriva da Torino è chiaro: il Paese vuole crescere e non decrescere. Per questo ci vogliono infrastrutture come strade, porti, ferrovie e aeroporti in linea con i Paesi più avanzati. La sciocchezza della ‘decrescita (in)felice’ dei M5s si sta sciogliendo come neve al sole. L’intero Nord Ovest ha fame di infrastrutture per collegare più rapidamente Genova, Milano e Torino col resto dell’Europa. E’ un passaggio necessario per la nostra economia e per l’occupazione. Quindi, per il futuro dei nostri figli. Forza Italia sa bene da che parte schierarsi: contro la decrescita, a favore dello sviluppo”. Lo ha scritto in una nota il deputato ligure Roberto Cassinelli, Forza Italia.