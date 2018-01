Caso Banchero, Toti: `Opposizioni in confusione o c´è ipocrisia?`

Il governatore interviene dopo le polemiche sull'assenza dell'assessore Viale in commissione: "C'era un importante incontro a Roma sull'autonomia. La minoranza era stata avvisata, ma non ha voluto cambiare data".

Liguria - "Quanto accaduto oggi nella Commissione Sanità del Consiglio Regionale rappresenta perfettamente lo stato in cui versano le opposizioni, oscillanti tra la malafede, lo stato confusionale e il totale disinteresse per tutti i temi cruciali per lo sviluppo della regione. Dapprima infatti le opposizioni chiedono la convocazione della Commissione, nel giorno in cui la Giunta è impegnata a Roma nell’apertura del negoziato sull’Autonomia. Avvisati della concomitanza che avrebbe impedito alla Giunta e all’assessore competente di partecipare, rifiutano di concordare una diversa data e poi si lamentano della assenza dell’assessore". Lo affermano in una nota il presidente della Regione Giovanni Toti e la giunta, dopo le lamentele dei commissari di minoranza per l'assenza dell'amministrazione nell'attesa seduta in cui è stato dibattuto il caso della nomina della direttrice sanitaria della Asl, Maria Antonietta Banchero.



"Confusione mentale o ipocrisia? Forse il Pd e le altre opposizioni avrebbero preteso che la Giunta disertasse un appuntamento storico per non costringere i propri consiglieri a fastidiosi cambi di agende. Molto più probabilmente - proseguono Toti e la giunta - preferivano una tribuna mediatica senza contraddittorio, ben consci della fragilità delle proprie posizioni. Continuiamo ad auspicare un contributo propositivo e non manicheo delle opposizioni, ma orami abbiamo perso la speranza. E, come ben evidenziato dal voto, l’hanno persa anche i Liguri. Nel merito, dispiaciuti che le opposizioni abbiano rifiutato questo momento di confronto restiamo graniticamente convinti della bontà delle nostre scelte e della nostra linea di amministrazione".