Caos autostrade, rinviato l'odierno consiglio regionale

Liguria - Ancora una mattinata di caos sulle autostrade liguri, tanto da portare alla revoca del consiglio regionale in Liguria. Per motivi tecnici è slittata di circa tre ore la riapertura del tratto fra il casello di Genova Pra' e Genova Pegli che era chiuso da ieri sera per lavori in una galleria. Il Ponente Ligure è rimasto dunque paralizzato, cogliendo di sorpresa anche tanti consiglieri regionali che dovevano raggiungere Genova. Così il presidente della Regione Toti: "Ho convocato oggi d'urgenza i vertici di Autostrade in regione dopo le code generate dalla chiusura prolungata, e non comunicata, di una galleria, che ha generato caos su tutta la rete autostradale ligure. Così non va: una cosa è la messa in sicurezza seria, anche se colpevolmente rimandata, altro è imprigionare migliaia di cittadini e immobilizzare tutta la Liguria. È una situazione inaccettabile e noi non staremo a guardare mentre il governo tace e non decide su infrastrutture e concessioni. Abbiamo il diritto di ripartire anche noi". "Ho il dovere di riportare la giusta indignazione degli albergatori liguri, che in queste ore stanno ricevendo lamentele dai clienti e rischiano di pagare per l'ennesima volta la disorganizzazione e l'irresponsabilità di un concessionario che non impara mai dai suoi errori - ha aggiunto l'assessore al turismo e ai trasporti Gianni Berrino - È inaccettabile che in tre mesi di chiusura dei confini regionali, e in mesi primaverili, Autostrade non abbia pianificato la maggior parte degli interventi di manutenzione che sapeva già di dover fare e li porti a esecuzione ora tutti insieme, con la stagione turistica che cerca di partire tra mille difficoltà".