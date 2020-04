Canoni fluviali, Michelucci (Iv): "Chiesta sospensione un mese fa, Regione intervenga"

Liguria - "Più di un mese fa ho chiesto alla Regione Liguria la sospensione e la proroga del pagamento dei canoni demaniali per le imprese lungo il Fiume Magra. Ora, dopo la buona riuscita dell’iniziativa portata avanti dall’On.Raffaella Paita sulla la sospensione del pagamento dei canoni concessori per l’anno in corso e la proroga delle misure di contenimento, ribadisco a gran voce la necessità che la Regione intervenga sul tema sospendendo il pagamento dei canoni demaniali fluviali". Lo dichiara il capogruppo in regione di Italia Viva Juri Michelucci.

"La crisi determinata dalla proroga delle misure di contenimento si sta facendo sentire con più forza ed è necessario intervenire in ogni settore a tutela di famiglie, commercianti e imprese.

Se la Regione non interviene subito su questo tema, molte aziende importanti per l’economia del nostro territorio saranno in difficoltà", conclude Michelucci.