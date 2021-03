Candia (Lista Sansa): "Stazioni ferroviarie siano bike friendly"

Liguria - La consigliera Selena Candia della Lista Sansa lancia la sua proposta (nata in collaborazione con la rete #genovaciclabile) alla Giunta regionale: “È necessario creare le condizioni affinché le stazioni ferroviarie siano rese 'bike friendly'. Chiediamo che si intervenga inserendo di guide per le biciclette sulle scale di accesso ai binari; che vengano inseriti cicloposteggi che siano possibilmente chiusi, accessibili tramite tessera e vicini agli ingressi. Un modo per favorire e potenziare l'intermodalità treno-bici sia per i liguri che per i turisti”.



"L'utilizzo della bici è destinato ad aumentare per gli spostamenti quotidiani. Sempre più persone scelgono questo mezzo che fa bene alla salute e all'ambiente. Inoltre la bicicletta è il mezzo ideale per un turismo di prossimità, uno stile che molto probabilmente caratterizzerà anche le vacanze di quest’anno. È un'opportunità di sviluppo sostenibile per la nostra regione e non dobbiamo lasciarcela scappare. Aspettiamo il riscontro positivo dalla Giunta", conclude Candia.