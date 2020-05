Campo Progressista: "Con Cinque Stelle passo avanti, venerdì incontro finale"

Liguria - Le delegazioni di Campo Progressista e del Movimento 5 Stelle, nell’incontro tenutosi ieri sera, hanno dopo un proficuo confronto di merito, stabilito i principi fondamentali e gli elementi programmatici qualificanti che possono essere alla base della formazione di una proposta di governo e di una coalizione che si presenti unita alle elezioni regionali della Liguria.

Le delegazioni condivideranno la proposta con le rispettive parti, per ricevere il mandato a concludere positivamente il lavoro nel prossimo incontro che si terrà venerdì. Campo Progressista esprime soddisfazione "per l’ampia convergenza raggiunta sulle questioni fondamentali per il futuro della Liguria, rafforzata ulteriormente dopo le basi gettate nel primo incontro, che rafforzano l’idea che questa esperienza possa rappresentare un laboratorio politico di grande rilievo".