Liguria - "Abbiamo al lavoro 54 medici, 166 infermieri, 28 operatori sanitari e 56 amministrativi, in 56 linee di produzione. Ferie? Da tempo immemore qui non si fanno né sabati né domeniche. Gli allarmismi sono eccessivi. Presto arriveremo allo standard del 70 per cento". Così al Corriere della Sera, Filippo Ansaldi, direttore della prevenzione e sub-commissario di Alisa, rassicura sullo stato di avanzamento della campagna vaccinale in Liguria.