Botto, senatrice del M5S: "Occorre una commissione d'inchiesta sulla gestione in Liguria"

Liguria - "Mentre la Procura di Genova apre un'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid ritengo assolutamente necessaria avviare una Commissione di inchiesta sulle Rsa. Si parla, infatti, di 916 decessi, di cui 312 per coronavirus. Visto il dramma a cui stiamo assistendo in Lombardia, con una gestione tremenda da parte della Lega, sarebbe necessario, prima che sia troppo tardi, capire come ci si è mossi in Liguria. Oggi, per esempio, il governatore Toti ha chiesto lo scudo penale, ma non per i medici e gli operatori sanitari, bensì per chi ha gestito questa emergenza. Visto che la sanità è materia regionale, non vorremmo davvero che qualcuno fuggisse dalle proprie responsabilità". Così, in una nota, la senatrice ligure del Movimento cinque stelle Elena Botto.