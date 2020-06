Bonus sanitari, Juri Michelucci torna ad interpellare l'assessora Viale

Liguria - “In Regione Liguria oltre 11 milioni di euro sono arrivati dal governo nazionale per l'emergenza Covid, mi auguro che la Giunta Toti confermi la promessa del bonus di 1000€ a tutti gli operatori sanitari e preveda un riconoscimento maggiore per chi ha lavorato maggiormente a contatto con i pazienti infetti” dichiara il capogruppo di IV in Regione Juri Michelucci. "Qualche settimana fa Toti e l’assessore Viale avevano annunciato il bonus di 1000€ solo per medici e infermieri dipendenti ASL, dii fronte a tali annunci mi sono sentito in dovere di presentare un’interrogazione per chiedere i tempi di erogazione. Oggi in Consiglio regionale, in risposta alla mia interrogazione, l’assessore Viale ha confermato che in settimana ci sarà un incontro con i sindacati al fine di definire le direttive per il pagamento del bonus agli operatori sanitari a legittimo riconoscimento de lavoro fatto per fronteggiare l’emergenza. Ora Toti non tardi ulteriormente al pagamento del bonus e preveda un riconoscimento maggiore per chi ha lavorato a stretto contatto con i pazienti infetti".