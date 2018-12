Bilancio regionale, metà della spesa sanitaria è per le 'fughe'

Liguria - Ieri in consiglio regionale Alice Salvatore (Mov5Stelle) ha presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i motivi per cui, a fronte di una voce di spesa di 60 milioni di euro per la sanità ligure presente nella variazione di bilancio di ottobre 2018, circa metà della spesa sia destinata alla mobilità passiva e perché la giunta non ha preferito investire sul personale nelle strutture esistenti, potenziando l’offerta e – ha detto - creando poli di eccellenza per ridurre le fughe. Salvatore ha rilevato che nell’ambito della spesa sanitaria regionale vengono destinati 27 milioni di euro alla mobilità passiva.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato: «Il processo di riforma che abbiamo avviato e la creazione di ALiSa hanno fra gli obbiettivi primari proprio la riduzione e l’azzeramento progressivo della mobilità passiva». Viale ha, quindi, illustrato la nuova organizzazione dipartimentale, che «ha dato risultati positivi evidenziando una riduzione della mobilità passiva». «Per quanto riguarda i 60 milioni di spesa - ha concluso - stiamo lavorando oggi per incidere su questa voce, ma sono voci di spesa governate e compensate con altre Regioni e, quindi, non possiamo sottrarci al pagamento».