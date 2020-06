Berrino risponde a "Estetista cinica": "Sarebbe meglio non diffondere maldicenze gratuite"

Liguria - "Albergatori liguri che non accettano le prenotazioni di piemontesi e lombardi. Giungono queste voci: spero sia una sciocchezza". Cristina Fogazzi su Instagram è nota come "Estetista Cinica" e con 638mila follower è una delle imprenditrici del settore più seguite: nata a Sarezzo, nel bresciano, ama la Liguria e possiede un'abitazione a Porto Venere, un luogo che frequenta in qualsiasi stagione, come la foto testimonia. Quella frase, riportata anche da alcuni quotidiani nazionali, non è però sfuggita all'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino che ha voluto rispondere direttamente alla nota influencer: "Signora Fogazzi, visto che auspica che qualcuno smentisca lo faccio io direttamente, a nome di tutti i liguri: i messaggi che ha ricevuto, che parlano di fantomatici rifiuti di prenotazioni di turisti lombardi e piemontesi da parte di nostri albergatori, sono sciocchezze. La sua nutrita platea di follower meriterebbe di ricevere informazioni più controllate".



Alla Fogazzi, che qualche mese fa era passata dalla Spezia firmando la petizione contro l'intitolazione di una via a Giorgio Almirante, è diventata famosa sul web e grazie alla trasmissione "Detto Fatto" per i suoi consigli di bellezza. A lei Berrino ha voluto rispondere per le rime: "Amplificare voci senza fondamento come queste - prosegue - potrebbe recare danno a un territorio che sta cercando di ripartire, come tutto il Paese. Lei dice di amare la Liguria, ha anche casa a Porto Venere: sa bene dunque che qui tutti i turisti sono i benvenuti, da qualsiasi parte d'Italia e del mondo provengano, e che certi cliché cabarettistici sono solo dei simpatici tormentoni, niente di più. A tutti diamo l'occasione di gustare al meglio la bellezza del nostro territorio. Prima di lanciare strali su una regione, sui suoi abitanti e in special modo su imprenditori che stanno uscendo da un momento difficilissimo, e che non aspettano altro che i flussi turistici riprendano per poter continuare a lavorare, a vivere e a garantire lo stesso ai loro dipendenti, controllerei meglio la qualità e la provenienza dei messaggi che riceve in privato. Non ci meritiamo - conclude - maldicenze gratuite come questa".