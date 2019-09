Berrino e la celtica al collo, Bellegoni: "Comportamento vergognosamente indecoroso"

Liguria - "Domenica, in occasione dei festeggiamenti per i novant’anni della ferrovia Genova - Casella, l’assessore regionale ai trasporti e al turismo Gianni Berrino sfoggiava con orgoglio e disinvoltura una croce celtica al collo, simbolo di natura nazi-fascista dal chiaro stampo xenofobo e protagonista dei peggiori crimini a danno dell’umanità". Così Matteo Bellegoni, segretario regionale del Partito comunista italiano, commenta l'episodio, che ha attirato l'attenzione degli organi di stampa all'ombra della Lanterna.



"Un comportamento vergognosamente indecoroso - prosegue Bellegoni - che un assessore regionale non può e non deve permettersi, assolutamente incompatibile con il ruolo che ricopre. È inutile che Berrino “giochi” goffamente sul significato originario di tale simbologia; è innegabile che la croce celtica sia uno dei simboli di tutti i peggiori movimenti neofascisti e neonazisti europei. Come Partito Comunista Italiano condanniamo con forza l’episodio e, nel rispetto nei confronti di quegli uomini e di quelle donne che hanno sacrificato la propria vita per liberarci dalla tirannia fascista e nazista, chiediamo al presidente Toti l'immediata rimozione di Berrino dall'incarico di assessore. La nostra regione che annovera numerosi riconoscimenti e medaglie al valore per il suo forte contributo alla lotta di Liberazione in varie città e territori non merita questo sfregio!".