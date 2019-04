Berrino apre le danze, sarà candidato alle Europee per Fratelli d'Italia

Liguria - Dal 20 marzo, la politica ha fatto il suo ingresso nella par condicio in vista delle prossime elezioni europee del 26 maggio, anche se ancora non si può dire di essere entrati nel pieno della campagna elettorale. E alcune formazioni politiche devono ancora decidere i nomi dei loro candidati. Non è così per Fratelli d'Italia, che in Liguria ha deciso di puntare forte su Gianni Berrino, assessore regionale al Turismo, ai Trasporti e alle Politiche dell'occupazione.

I manifesti con il volto dell'esponente di Fratelli d'Italia sono già comparsi un po' ovunque e lo slogan scelto da Berrino ricalca la linea politica espressa a più riprese dalla segretaria nazionale Giorgia Meloni: "Per un'Unione europea di Stati sovrani".