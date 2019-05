Benifei tra Genova e Milano per la campagna elettorale

Liguria - Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di venerdì 24 maggio sarà a Genova e poi a Milano: alle 10 sarà in Via Bocca ad Arenzano (GE) per incontrare i cittadini in una iniziativa organizzata dal locale circolo del PD. Alle 12.30 sarà a Rapallo per dialogare con cittadini presso il Gazebo del PD. Alle 15.30 a Genova, all'Auditorium Eugenio Montale nel Teatro Carlo Felice in passo Eugenio Montale 4, parteciperà alla chiusura della campagna elettorale del PD con Nicola Zingaretti, Segretario nazionale del Partito. Alle 18 si sposterà a Milano, in piazza Sempione all'Arco della Pace, per l’evento nazionale di chiusura della campagna elettorale del Partito Democratico. Nicola Zingaretti, Segretario nazionale del Partito Democratico, sarà sul palco insieme ai candidati e alle candidate alle elezioni Europee. Parteciperanno inoltre: Beppe Sala, Frans Timmermans, Silvia Roggiani e Vinicio Peluffo. Alle 22.30 sempre a Milano, via Freguglia 2, sarà a Pensala diversa, la Festa con la quale chiuderà ufficialmente la sua campagna elettorale.