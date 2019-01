Benifei solidale con la protesta dei sindacati dell'autotrasporto

Liguria - “Sono solidale con la mobilitazione dei sindacati del settore dei trasporti organizzata in Liguria e sul territorio nazionale, con volantinaggi e presidi, in reazione alle discussioni sul pacchetto mobilità al Parlamento europeo". Lo dichiara l'europarlamentare Pd Brando Benifei durante un incontro con una delegazione di rappresentanti dei sindacati in visita a Bruxelles per incontrare eurodeputati e istituzioni.



“Pur condividendo la necessità di una riforma delle norme europee di contrasto a pratiche di concorrenza sleale e dumping sociale – prosegue -, sono tuttavia fortemente preoccupato dalle possibili conseguenze di alcune delle proposte di compromesso che andranno al voto domani in Commissione Trasporti del Parlamento europeo, soprattutto sul fronte occupazionale e della sicurezza stradale. Seguirò con attenzione gli sviluppi delle prossime ore: oggi serve un passo in avanti sul fronte delle condizioni salariali, di guida e di riposo tanto per camionisti che per autisti di autobus. La Liguria oggi ha bisogno di investimenti e infrastrutture moderne, non del peggioramento delle condizioni e dei diritti del lavoro. Una riforma che non sappia centrare questi obiettivi, ritengo sia una riforma non necessaria”.