Benifei inaugura il point alla Spezia e si confronta con Visentini sul tema del lavoro equo e sostenibile

Liguria - Giovedì 2 maggio appuntamento genovese sul tema del lavoro per la campagna elettorale dell'europarlamentare ligure del PD Brando Benifei, candidato per un secondo mandato alle Elezioni Europee del 26 maggio. Alle ore 9.30 presso la sede della Fondazione Diesse in Via Cantore 51/2 a Genova, si terrà infatti l'incontro sul "Programma della Confederazione europea dei sindacati per le Elezioni Europee", nel quale Benifei si confronterà con il Segretario generale della Confederazione, Luca Visentini, sulla proposta sindacale per un'Europa più giusta e più equa per i lavoratori, basata su democrazia, giustizia sociale, occupazione di qualità, giusta retribuzione, transizione giusta ed equa verso un'economia digitale a basse emissioni.



Nel pomeriggio, alle 16.30 in via del Torretto 29 alla Spezia, l'europarlamentare sarà invece presente all'inaugurazione del point elettorale, insieme a Visentini.