Battistini e Pastorino: "La lotta dei grillini contro l'azzardo si è sciolta come neve al sole"

Liguria - «Smentendo i proclami della campagna elettorale, il governo gialloverde si inchina alla lobby del gioco d’azzardo. Le critiche ai governi precedenti si sono sciolte come neve al sole: evidentemente Di Maio e Salvini si sono accorti che il gioco d’azzardo rende un miliardo di euro al mese, quindi non sarebbe possibile fare a meno di quel gettito fiscale. Che fine hanno fatto le promesse e gli impegni del contratto di governo? Sembra che nessun esecutivo, e tantomeno questo, riesca a rinunciare all’apporto economico dei signori del gioco d’azzardo, che oltre a essere stati dei grandi evasori fiscali oggi diventano potentati che condizionano pesantemente la politica, sia nazionale sia regionale». Con queste parole il capogruppo di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria Gianni Pastorino e il consigliere regionale Francesco Battistini commentano la proroga del governo Lega-5Stelle alle slot, «inserita con un blitz nella discussione sulla Legge di Bilancio. In Italia assisteremo a un’escalation del gioco d’azzardo, con inevitabili ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini. Una situazione cui noi, come Rete a Sinistra, cerchiamo di far fronte con gli strumenti che abbiamo. Presenteremo infatti un emendamento al prossimo bilancio regionale per costituite un fondo, gestito dalle ASL, a favore delle vittime di ludopatia – evidenziano Pastorino e Battistini -. Purtroppo siamo costretti a intervenire solo per curare i danni, anziché prevenirli. Del resto, l’unica vera prevenzione sarebbe limitare l’azzardo, quindi la diffusione delle videoslot, gli accessi via web. E soprattutto l’apertura di nuovi mini-casinò: una piaga delle nostre periferie, che porta tantissimi liguri alla disperazione».