Battistini e Michelucci: "Bene i mille euro, ma siano estesi anche ai non dipendenti Asl"

Liguria - "Apprendiamo con grande soddisfazione che il Presidente Toti, in linea con quanto avevamo suggerito e proposto e sulla falsariga di quanto gia’ attuato in Emilia Romagna dal Presidente Bonaccini, ha deciso di riconoscere al personale sanitario impegnato nella lotta al Covid19 un riconoscimento economico di almeno mille euro, attingendo dal fondo Cura Italia stanziato dal Governo nazionale". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali Francesco Battistini (Italia in Comune) e Juri Michelucci (Italia viva).

"Naturalmente - proseguono - ricordiamo al Presidente Toti che questo riconoscimento economico dovra’ essere esteso a quegli operatori sociosanitari che, pur essendo in prima linea in questa battaglia, non siano direttamente dipendenti da ASL ma, per esempio, da cooperative che forniscono servizi in appalto come, a puro titolo di esempio, gli Operatori Socio Sanitari di Coopservice e chi esegue il trasporto sanitario ordinario in ASL5".