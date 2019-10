Battistini: "Toti ci faccia capire cose succede sul nuovo ospedale"

Liguria - "Le ombre sulla vicenda del Nuovo ospedale del Felettino sembrano aumentare man mano che i giorni passano e la data di consegna della struttura si avvicina svelando l’impossibilita’ di essere confermata.

Tutto questo nonostante le roboanti dichiarazioni del Presidente Toti e dell’Assessore Viale, sempre molto ottimisti.

Le motivazioni fornite da IRE circa il parere negativo alla variante richiesta da Pessina rendono, se possibile, ancora meno chiaro lo stato dell’arte.

Il parere di Conteco, il soggetto esterno e privato incaricato di valutare il progetto di variante, e considerato da IRE il “primo elemento ostativo” all’approvazione della stessa, rimane un segreto, sufficiente, pero’ a fermare il cantiere.

Una situazione surreale sulla quale vogliamo che siano accesi i riflettori e per la quale abbiamo gia’ chiesto una seduta di commissione regionale dedicata, richiesta a cui invitiamo l’Assessore Viale a dare corso nel piu’ breve tempo possibile.

Chi amministra una Regione deve mettere in condizione i cittadini per primi e i loro rappresentanti nelle istituzioni di conoscere nel dettaglio lo sviluppo e le difficolta’ di progetti cosi’ importanti per tutta la comunita’, senza omissioni.

Lo pretendiamo".



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in Comune/Linea Condivisa