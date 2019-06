Battistini: "Sullo stabile di Via Bologna avevamo già acceso un faro"

Liguria - "Nel Dicembre dello scorso anno presentammo, in Consiglio Regionale, un’interrogazione relativa alle condizioni dell’edificio, di proprietà di Arte Liguria, sito in Via Bologna 125-127, edificio che fu oggetto di evacuazione e sgombero delle famiglie assegnatarie nel 2015. Chiedevamo di conoscere le intenzioni circa l’eventuale demolizione, per ripristinare la sicurezza dell’area e prevenire un’evidente pericolo di degrado urbano, e le azioni per ripristinare il patrimonio abitativo di Arte Liguria che risultava, evidentemente, depauperato dalla mancata disponibilità di quell’edificio.

Nell’ambito delle discussioni che seguirono questo nostro atto formale, avanzammo anche il suggerimento che l’edificio adiacente, quello identificato dai numeri civici 121 e 123 di Via Bologna, fosse messo sotto osservazione per verificarne le condizioni.

Al di la’ delle rassicurazioni di rito sull’assoluta sicurezza dello stesso ottenemmo, pero’, che si alzasse il livello di attenzione su quell’aspetto. Oggi i risultati della verifica strutturale hanno portato alla presa d’atto di carenze che ne “consigliano” lo sgombero, con evidenti disagi per le famiglie che dovranno trasferire la propria vita altrove.

Naturalmente concordiamo con questa scelta ma avremmo preferito che, solo poche settimane fa, non si parlasse delle nostre esternazioni e dei dubbi che avanzavamo come di allarmi privi di fondamento. Resta il problema, su quale pretendiamo chiarezza, della necessita’ di agire, con ancora maggiore urgenza, sul patrimonio abitativo di Arte Liguria, sia per ripristinare quelle unità che vengono a mancare con l’impossibilità di utilizzare questo ulteriore edificio, sia per verificare la reale situazione strutturale dei molti edifici, attualmente utilizzati, la cui eta’ e stato di manutenzione possano far sospettare una necessità di interventi preventivi, per evitare nuove situazioni come quelle in via Bologna, i cui esiti sono, dal punto di vista economico, patrimoniale e organizzativo, devastanti".



Francesco Battistini



Consigliere Regionale



Italia in Comune