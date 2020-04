Battistini: "Sabbadini sì, Sabbadini no. Intanto difendamo gli ospiti"

Liguria - "Per favore, non facciamo diventare la RSA Sabbadini di Sarzana l'ennesimo simbolo di inerzia e inefficienza della nostra ASL.

Sino a ieri il piano era quello di trasformare quella struttura in un reparto COVID dal quale trasferire subito gli ospiti negativi.

Una soluzione salutata con favore da tanti operatori del settore che chiedevano, peraltro, di esportare il modello organizzativo anche ai nostri ospedali, suddividendoli tra COVID Center e No Covid.

Una soluzione, quella della Sabbadini, pubblicizzata, fino a poche ore fa, dall'Amministrazione sarzanese e dallo stesso vicesindaco Costantino Eretta. Oggi entrambi malamente smentiti dall'azienda sanitaria spezzina.

A questo punto scriverò una lettera al Sindaco della Città di Sarzana perché è necessario intervenire subito a difesa degli ospiti ma anche di chi lavora nella struttura.

Attualmente alla Sabbadini ci sono 42 anziani. Dall'ultimo rilevamento solo 9 sono risultati negativi. Gli altri o sono positivi o in attesa di referto. 4 sono le persone attualmente ricoverate in ospedale a causa del Coronavirus e 8 sono i deceduti.

Gli ospiti negativi sono confinati in una piccola zona all'interno di una struttura completamente interessata dal Coronavirus.

Il personale è insufficiente nel numero. Basti pensare che la notte non è presente neppure un infermiere. Sono in servizio soltanto due OSS per tutta la residenza. Anche durante il giorno i turni infermieristici non sono completi su tutto l'arco delle dodici ore.

I dispositivi di sicurezza, poi, sono un altro capitolo negativo. Le mascherine col filtro vengono utilizzate e riutilizzate. Sarebbero usa e getta ma non ce ne sono abbastanza e allora vengono disinfettate col cloro per essere indossate nuovamente. Per le tute la stessa cosa. Vengono usate, lavate, asciugate in una stanza e poi usate ancora. E non dovrebbe affatto essere così!!!

Tutto ciò è molto rischioso ci attendiamo una decisione univoca e rapida sulla Sabbadini, senza continui ripensamenti e comunque con un un'intervento sanitario deciso a tutela di ospiti e lavoratori"



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa