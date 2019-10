Battistini: "Malafede dire che non esiste emergenza personale in Asl5"

Liguria - "Continuare a sostenere che non esista un’emergenza per carenza di personale in ASL 5 e’ segno di incapacità o malafede. Non passa giorno senza che questa palese emergenza non venga evidenziata da situazioni puntuali per le quali i cittadini devono rinunciare a curarsi o a fare prevenzione. L’ultimo caso alla ribalta e’ quello verificatosi in oculistica a Sarzana, dove un paziente settantaquattrenne si e’ sentito rispondere, alla sua richiesta di un esame OCT, si e’ sentito rispondere che l’agenda di prenotazione e’ chiusa e che, quindi, non sarebbe stato possibile pianificare ed eseguire l’esame, costringendolo a risolvere il problema con una trasferta, tutt’altro che economica e comoda, a Pavia, dove ha potuto ottenere il servizio in convenzione.

E’ evidente che questi eventi portino molti pazienti, spesso anziani e non supportati, a non potersi curare adeguatamente e altri a dover subire disagi e costi inaccettabili. C’e’ poco da girarci intorno, lo smantellamento del servizio sanitario pubblico, in Liguria e, ancora piu’ smaccatamente, in ASL5, ha raggiunto il livello di guardia. Ancora una volta, come abbiamo sempre fatto in questi 4 anni, porteremo la questione in Consiglio Regionale, per avere risposte, progetti e pianificazione, domande le cui risposte, a oggi, non sono mai arrivate".





Francesco Battistini

consigliere regionale

Italia in Comune/Linea Condivisa