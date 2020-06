Battistini: "Le donazioni dei cittadini restino alle ASL territoriali"

Liguria - "I cittadini hanno dimostrato, in particolar modo in questo periodo di emergenza, di avere ben chiare le difficolta’, specialmente economiche, in cui sono costrette a dibattersi le diverse ASL liguri.

Per questo hanno contribuito con grande generosita’, attraverso donazioni liberali per i presidi territoriali delle cui prestazioni, in fin dei conti, usufruiscono direttamente.



Donazioni da parte di associazioni e singoli cittadini che vorrebbero vederle utilizzate sul proprio territorio.

A quanto pare, invece, Alisa ritiene di poter decidere in autonomia come gestire tutte queste donazioni alle ASL territoriali, superando, in tal modo la stessa volonta’ dei cittadini.



Una scelta inaccettabile di cui abbiamo chiesto conto ad Alisa e alla Giunta Toti con una lettera inviata al Commissario Straordinario di Alisa Walter Locatelli, allo stesso Presidente Giovanni Toti e all'Assessore alla Sanità Sonia Viale.

Chiediamo conferma di questa scelta e le motivazioni che, naturalmente, siamo pronti a contrastare con tutti i nostri mezzi.



I cittadini chiedono di essere curati meglio, per farlo sono disposti a dare aiuti economici alle strutture che devono farlo direttamente, nessuno dirotti queste risorse."





Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa