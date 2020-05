Battistini: "Fase 2, valutazioni ponderate e senza fretta da elezioni"

Liguria - "Si parla continuamente e a tutti i livelli di Fase 2, quella in cui dovremo convivere col Covid-19. Ci sono Regioni che frenano e altre, invece, che vorrebbero produrre una fuga in avanti. La Liguria è una di queste. Nonostante ciò i dati non sono particolarmente incoraggianti sia per numero di contagi ogni 100.000 abitanti (509) sia per tasso di incremento. Da uno studio indipendente, effettuato dalla Fondazione Gimbe sui dati sanitari rilevati tra il 22 e il 29 aprile, emerge chiaramente come la Liguria si collochi tra le zone più a rischio assieme a Piemonte e Lombardia. Il tasso di incremento dei nuovi contagi è il più alto d'Italia con un +14% e una riapertura potrebbe innalzare ulteriormente questo dato. Nel tornare a invitare il presidente Giovanni Toti ad abbandonare i toni e le proposte da campagna elettorale esorto lui e la sua Giunta alla cautela anche e soprattutto sulle riaperture che devono essere ponderate e graduali. Qui non è ancora finita la Fase 1 e la ripresa è rischiosa. Ci vuole responsabilità e consapevolezza". Lo afferma il consigliere regionale di Italia in Comune, Francesco Battistini.



"Non fraintendiamoci: la ripartenza è inevitabile sia sotto il profilo economico sia sotto quello psicologico e sociale. Le persone hanno bisogno di ritornare a vivere.

Per questo - prosegue Battistini - mi corre l'obbligo di evidenziare una pesante lacuna del nostro Sistema sanitario. A poche ore dalla ripartenza manca l'informazione e la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini. Banalmente serve un decalogo per ritornare alla vita minimizzando, al massimo, i rischi di una ripresa dei contagi.

I datori di lavoro si stanno attivando per formare e informare i loro collaboratori sul comportamento da tenere in azienda, o in ufficio, benché ad oggi non esistano ancora protocolli ben definiti che garantiscano a titolari e personale di poter riaprire e riprendere le loro attività in totale sicurezza.

La vita delle persone, però, nei prossimi giorni dovrà ripartire anche all'esterno specie se vogliamo dare vero impulso al commercio e poi, in seguito, al turismo. Ed è qui che deve intervenire, con decisione, la Regione.

Servono indicazioni precise. Partiamo dalle mascherine. Dobbiamo stimolarne un corretto uso non soltanto negli ambienti chiusi, ma anche all'aperto. Così come sostiene l'OMS.

Il COVID19 è un nemico insidioso che è ancora tra noi e non possiamo permetterci di tentare la sorte nelle probabilità di contagio. Non concordo col virologo Bassetti riguardo al dispensare i soggetti sani dall'uso di mascherine in spazi aperti.

Caro Presidente Toti la invito, pertanto, a correggere tali indicazioni poiché gli asintomatici, o i paucisintomatici, rappresentano un problema reale nella diffusione del virus. Nessuno è, ad oggi, in grado di discernere con certezza soggetti sani da soggetti infetti. Neppure Bassetti, purtroppo!

Servono, inoltre, risposte chiare a quesiti semplici.

Sapere: se è importante o meno proteggere anche gli occhi, oltre a naso e bocca, quali porte d'ingresso per il COVID19; come dotarsi di dispositivi di protezione individuale e come indossarli correttamente; perché in determinate situazioni è necessario utilizzare i guanti e quanto è utile disinfettare spesso le mani; qual è il comportamento da tenere nei luoghi chiusi; come funzionerà l'accesso al trasporto pubblico e quali misure di sicurezza saranno in vigore; come ci si comporta durante le quotidiane attività all'aria aperta e dove sarà consentito passeggiare; come saranno regolamentati gli accessi ai luoghi pubblici e, in primis, ai parchi; perché è importante l'automisurazione, almeno quotidiana, della temperatura corporea e quando è fondamentale rimanere a casa; qual è la distanza sociale minima oltre la quale si supera la soglia di sicurezza e se ci saranno dei controlli adeguati anche degli stessi Enti comunali preposti.

Insomma, invece di spendere denari in pubblicità elettorale, Presidente Toti, sarebbe fondamentale provvedere, rapidamente, a una campagna informativa capillare coinvolgendo stampa, televisioni locali, la medicina distrettuale, i medici di medicina generale e i pediatri. Ciò anche in considerazione alle sue ultime dichiarazioni riguardanti un'eventuale riapertura degli asili e delle scuole.

Non facciamoci cogliere impreparati anche in questa fase.

Per favore".