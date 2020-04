Battistini: "Da Viale ancora scena muta in commissione Sanità"

Liguria - "Quest'oggi una Commissione Sanità regionale con un ordine del giorno molto importante: le criticità nelle RSA liguri alla luce dell'emergenza COVID19.

L'Assessore Viale, come spesso accade, ha tolto la dignità all'assemblea.

Ancora una volta usciamo senza risposte alle tante domande che come forze di opposizione abbiamo posto, con serietà e pacatezza.



Abbiamo ricevuto, invece, solo giudizi e reprimende come se nessuna domanda fosse degna di avere una risposta dettagliata. Questo fa male, principalmente, al diritto dei cittadini di avere informazioni importanti per la comunità in cui vivono, spesso per i loro cari e in molti casi per se stessi.



Inoltre l'atteggiamento dell'Assessore tenta, ma non ci riuscirà, sia ben chiaro, di impedirci di fare l nostro lavoro: controllare e formulare proposte mirate.

Il 40% delle case di riposo in Liguria presentano criticità per i loro ospiti e per chi vi lavora. Si sono appena conclusi i test sierologici sulle RSA con 7.000 referti già consegnati. Ebbene, anche solo partendo da questi dati avremmo voluto conoscere quali sono i criteri per stabilire le criticità emerse e com'è stata formulata la lista delle strutture che hanno presentato problematiche serie.



Come e con quali metodi sono stati formulati i test e quanti risultati devono ancora arrivare e quando, ufficialmente, si concluderà lo screening completo nel settore residenziale. Avremmo inoltre voluto fare delle proposte sia per contenere i contagi sia per limitare l'insorgere di nuovi focolai in strutture che sono estremamente delicate.



Il muro di gomma dell'Assessore Viale, però, anche quest'oggi, è entrato in funzione escludendo ogni possibilità di interlocuzione.

Per dovere di cronaca ricordiamo che in ASL5 le RSA segnalate come critiche sono due: la Sabbadini di Sarzana e il Sacro Cuore di Brugnato. Per un totale di 150 ospiti.

Una sola cosa abbiamo compreso quando l'Assessore Viale ha lasciato, visibilmente irritata l'aula virtuale: la sua collera nei confronti del Ministero e del Governo che quest'oggi avrebbe deciso di inviare gli ispettori in Liguria per far luce sul funzionamento del nostro Sistema Regionale.



L'Assessore comunque si metta l'anima in pace.



Noi continueremo a incalzare i suoi silenzi con domande e proposte nell'interesse dei nostri concittadini".





Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa