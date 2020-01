Balneari, Cambiamo! Liguria: "Al tavolo su concessioni ci siano anche gli enti locali"

Liguria - "Auspichiamo che la nostra interrogazione parlamentare sulla questione dei balneari venga discussa il prima possibile: è necessario capire perché il previsto riordino delle concessioni demaniali marittime, che sarebbe dovuto avvenire entro il 30 aprile 2019 con un decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Mit e del Mibac, non si sia ancora visto»". Così una nota del comitato Cambiamo! Regione Liguria. "Allo stesso modo, chiediamo che il tavolo sulle concessioni, che è stato previsto dalla Conferenza Unificata, venga aperto anche a tutti quegli enti territoriali che saranno chiamati ad applicare le nuove norme. E' peraltro indispensabile che tutto ciò avvenga in fretta perché tra gli operatori del settore regnano la paralisi e la confusione. Se il Governo non si muove, la prossima estate saranno in pericolo non solo i servizi di spiaggia ma anche l'immagine turistica dell'Italia", conclude la nota.