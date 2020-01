Autostrade, l'onorevole Vazio: "Toti ha enorme conflitto di interessi, si faccia da parte"

Liguria - “In Liguria sono caduti ponti, sono morte 43 persone, ci sono viadotti definiti a ‘rischio rovina’ dal Procuratore di Genova Cozzi e c’è il tema connesso alla manutenzione della rete autostradale grande come una casa. In questo terribile quadro, il Presidente Toti e le sue fondazioni ricevono finanziamenti da parte di chi ha in mano le concessioni e da parte di chi ne chiede il rinnovo. Se prima c’era il sospetto, alimentato dall’ambiguità dai comportamenti e dai giudizi espressi da parte di Toti sui concessionari autostradali, ora, dopo aver letto i giornali e visto la TV che parlano di presunte irregolarità per 240mila euro di finanziamenti, ne abbiamo la certezza”.

Lo dichiara Franco Vazio, deputato Dem, vice presidente della commissione Giustizia della Camera.

“Non voglio – prosegue Vazio - entrare in merito alle indagini condotte dalla Procura di Genova, dalla Guardia di Finanza e dall’Antimafia in merito alla presunta irregolarità di ingenti finanziamenti ricevuti dal ‘Comitato Giovanni Toti – Liguria’ e dal ‘Comitato Change’ entrambi riconducibili allo stesso Toti. Le indagini della magistratura faranno il loro corso e ci diranno come stanno le cose. Io pongo il tema di un evidente conflitto di interessi di Toti. A me sembra inconcepibile che a presidiare il rispetto delle concessioni e la manutenzione dei viadotti e delle gallerie delle autostrade Liguri per garantire la sicurezza dei cittadini liguri sia chi ha ricevuto finanziamenti da parte di chi dovrebbe essere controllato e cioè il concessionario autostradale. Toti, il Commissario Straordinario per il Ponte Morandi, solo tre giorni fa si è auto-candidato al fantomatico ruolo di ‘Commissario Straordinario per le infrastrutture liguri con pieni poteri’ e si è ingerito istituzionalmente nelle procedure di rinnovo della concessione autostradale della A10. Tutto ciò è gravissimo, Toti deve farsi da parte immediatamente”.

“In questa fase – conclude Vazio - di estrema criticità per le infrastrutture autostradali liguri, se è di fondamentale importanza che la magistratura faccia luce al più presto su eventuali responsabilità, è altrettanto importante che il governatore Toti chiarisca la sua posizione sui finanziamenti ricevuti e allo stesso tempo non si interessi più di strade ponti ed autostrade”.