Autostrade, Salvatore: "No alla maxi multa al posto della revoca della concessione"

Liguria - "Voglio essere chiara. Di solito sono molto pacata, a volte dura sì, ma sempre pronta a discutere. C’è una cosa però su cui non transigo: via le concessioni ai Benetton - dichiara la capogruppo M5S in Regione Liguria Alice Salvatore -. Società per Autostrade deve lasciare libera la Liguria. Via le loro mani dalle nostre vite. Ne abbiamo già perse 43: quante altre ne vogliono?".



"Società per Autostrade - ribadisce la capogruppo - deve vedersi revocate le concessioni. Maxi-Multa, condoni, sconti: non scherziamo! Possono inventarsi di tutto, ma non riusciranno in nessun modo a sfuggire alle loro gravissime responsabilità".



"Che i giornali di parte poi si diano una calmata. Che i loro amici di partito - tutti in Liguria sappiamo chi sono - si arrendano. Il Movimento 5 Stelle, io, Alice Salvatore, e tutte le persone oneste lotteremo per una sola soluzione: revoca delle concessioni".



"Chiedo anche rispetto per i famigliari e gli amici delle vittime del Ponte Morandi. Ma come si fa a pensare una 'soluzione alternativa' alla revoca? Ma come si può anche solo immaginare un'alternativa?".

"La politica è fatta anche, per forza, di mediazione. Ma ci sono casi in cui non c’è spazio per i compromessi. Questo è uno di quei casi. E lo grido con tutte le mie forze. Ora e sempre", conclude Salvatore.