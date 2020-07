Autostrade, Gagliardi: "Depositato interrogazione su manutenzioni a Mit: ancora nessuna risposta"

Liguria - “Ho depositato, lo scorso 8 giugno, un’interrogazione al Ministero delle Infrastrutture per sapere se lo stesso avesse verificato l’effettiva realizzazione delle manutenzioni alle gallerie previste in concessione e, qualora questo non fosse avvenuto, se intendesse attivarsi per attuare al più presto gli interventi e provvedere alle sanzioni previste in caso di ritardi. Purtroppo non ho però ancora ricevuto risposta”. Così interviene Manuela Gagliardi, deputata di Cambiamo! Con Toti, per illustrare le iniziative portate avanti per cercare di risolvere i problemi di viabilità che affliggono la Liguria.

Ma non è tutto: oggi la parlamentare discuterà un’altra interrogazione sui collegamenti aerei nella regione.

“La situazione è davvero complicata per le nostre autostrade, perciò collaborerò con tutte le forze politiche che volessero attuare iniziative parlamentari per convincere il Ministro a occuparsi della Liguria. Metto poi a disposizione le mie interrogazioni se altri colleghi volessero sottoscriverle”, ha concluso.