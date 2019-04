Autonomia regionale, verso un consiglio dedicato

Liguria - Ieri i consiglieri regionali del Partito Democratico, insieme a quelli di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria, Liguri per Paita e Movimento 5 Stelle hanno depositato una richiesta per la convocazione di un Consiglio regionale monotematico urgente, in cui discutere la proposta di Autonomia differenziata che la Giunta ligure si appresta a consegnare al Governo. “Una questione così importante, che rischia di modificare gli assetti istituzionale della nostra Regione per molti anni – spiega il capogruppo del Pd Giovanni Lunardon – non può essere risolta con una delibera di Giunta, ma deve affrontare una discussione in aula. Dopo la chiusura dei tavoli tematici, peraltro chiesti da noi e all’interno dei quali insieme alle forze politiche, ai Comuni e alle parti sociali si è tentato di affrontare le singole materie oggetto di Autonomia, pensavamo che la Giunta convocasse un Consiglio regionale per discutere la proposta. Ma così non è stato. E allora ci abbiamo pensato noi".



Massima disponibilità ad effettuare una seduta del Consiglio regionale monotematica sul tema dell’Autonomia differenziata. Così il presidente e la vicepresidente della Regione Liguria in merito alla richiesta del Partito Democratico.

“Nei prossimi giorni – ribadisce il governatore Toti – invieremo al ministro la delibera di Giunta con la proposta di intesa per l’avvio della trattativa con il governo”.

“Da parte nostra – aggiunge la vicepresidente Viale – c’è la massima apertura rispetto a consigli e proposte che arriveranno anche dalle opposizioni. Rilevo tuttavia che ad oggi, a fronte dei contributi scritti pervenuti dalle parti datoriali, dal mondo dell’associazionismo e dai sindacati, nessun contributo è arrivato agli uffici da parte delle opposizioni, compreso il Pd”.