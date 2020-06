Aspi, Gagliardi: "La Liguria paga per colpe che non ha"

Liguria - "In questi giorni i cittadini e le attività produttive della Liguria stanno pagando colpe che certo non sono loro ascrivibili: la responsabilità delle mancate verifiche sulle infrastrutture negli ultimi anni sono del concessionario, ma anche del controllore, ossia dello Stato. E' a causa di queste gravi mancanze che oggi la regione è completamente bloccata". Lo dice la deputata di Cambiamo! con Toti, Manuela Gagliardi, a Radio Padania Libera. "La Liguria è caratterizzata da moltissime gallerie e altrettanti viadotti, costringere i cittadini a viaggiare in autostrada su una sola corsia significa anche mettere a repentaglio la loro sicurezza: non è un caso che sia aumentato il numero di incidenti stradali. Sono molto preoccupanti anche le ripercussioni sul mondo produttivo, in difficoltà a far transitare le merci e sul turismo. Per questo abbiamo chiesto a gran voce, partendo dal presidente Toti, un intervento del governo sulla possibilità di posticipare la data prevista per ultimare i controlli, ma fino a oggi non è arrivata alcuna risposta dal Mit", ha concluso.