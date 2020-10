Articolo uno: "Piena solidarietà ai metalmeccanici nella vertenza per l'aumento salariale"

Liguria - Ritornano i metalmeccanici. Una vertenza sindacale.

Come ha scritto il sociologo Marco Revelli non si tratta di una jacquerie selvaggia, tipo negazionisti del Covid, forconi o "gilet jaunes" francesi ma di un fisiologico conflitto.

Si sono rotte le trattative. Indetti scioperi. Al centro della scontro: il salario.

Fiom, Fim, Uilm chiedono circa 145 € di aumento mensile, intorno all'8%. La Confindustria del falco Bonomi non è disponibile ad andare oltre l'adeguamento all'inflazione, non oltre il 2%, pari a circa 45€ mensili per i livelli più alti. I salari italiani sono fermi praticamente da 20 anni. Secondo le statistiche Ocse le retribuzioni reali italiane sono cresciute in media annua di valori frazionali molto inferiori all'1% e si collocano agli ultimi posti della graduatoria tra i Paesi industriali. Nel 2017 con una retribuzione media di 29.214 euro lordi i lavoratori italiani stavano di 17.000 euro sotto i lavoratori olandesi, 10.000 euro meno dei tedeschi, 8.500 in meno dei francesi. Solo gli spagnoli vanno peggio. Anche gli alimentaristi sono in lotta per il contratto. I metalmeccanici sono un milione e mezzo. Sono tanti. La classe operaia è sparita dal tavolo del dibattito pubblico ma c'è, è reale, e continua a battersi per i suoi diritti e contro le politiche degli ultimi decenni di compressione del costo del lavoro. Una politica fallimentare. Anche l'Europa e la Germania, che è stata il paese guida di tale politica, lo hanno capito. Persino il tanto declamato, da loro signori, Draghi chiede da tempo di aumentare i salari italiani troppo bassi per aumentare la domanda. Solo i padroni italiani alla Bonomi hanno la testa dura e così vanno contro i metalmeccanici e anche contro la ripresa economica. La lotta di classe al contrario la fa la Confindustria.

Solidarietà piena ai metalmeccanici.



Il coordinamento regionale di Articolo uno