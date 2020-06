Articolo uno: "Pd e M5S convergano su un nome che rispecchi i contenuti programmatici"

Liguria - "ArticoloUno, in questi mesi, si è impegnato fattivamente e con coerenza per un accordo tre Campo progressista e M5S. Una coalizione la più ampia possibile è la condizione per dare credibilità a una alternativa forte a Giovanni Toti e alla destra ligure. Campo progressista e il M5S hanno convenuto su un'ipotesi di programma comune molto avanzato e innovativo. Non era scontato. Sulla candidatura alla presidenza della giunta regionale si è aperto dentro lo schieramento un impegnativo confronto che non ha portato ancora a una scelta definitiva. La scelta del candidato non deve essere di intralcio al principale obiettivo che per noi è fondamentale: quello, appunto, di un patto tra M5S e progressisti". Lo afferma in una nota l'esecutivo regionale di ArticoloUno.



"Per questo - prosegue il comunicato - rinnoviamo l'appello alle due forze principali del nostro schieramento, Pd e M5S, a convergere insieme al resto della coalizione su un nome che rispecchi i contenuti programmatici discussi e capace di tenere insieme le diversità e il pluralismo di una coalizione, fondata su un progetto strategico che radichi nel territorio lo schieramento che nazionalmente governa. Il tempo passa e ArticoloUno auspica che si decida rapidamente e positivamente".