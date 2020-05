Articolo uno: "Non si può prescindere dalla condivisione di Pd e M5S su un nome"

Liguria - Articolo Uno esprime la propria soddisfazione per l' accordo programmatico raggiunto tra Campo progressista e il M5s.

Non era scontato.

L'opposizione di questi anni su contenuti comuni alle politiche della giunta regionale di Giovanni Toti ha favorito questa convergenza programmatica su temi quali la sanità, il lavoro, l' ambiente e le infrastrutture.

Articolo Uno si è impegnato e ha lavorato con coerenza e tenacia per concretizzare una alleanza tra Campo progressista e M5s aperta a ulteriori partiti e forze civiche .Questa è la condizione fondamentale per creare un ampia alleanza in grado di essere credibile come alternativa ligure alla destra e di avere una visione della nostra regione proiettata nel futuro , quello che la destra non ha avuto in questi cinque anni.

Ora è giunta l' ora di scegliere un candidato in grado di rappresentare al meglio questi aspetti programmatici innovativi e di cambiamento e in grado di mobilitare e allargare l' elettorato di sinistra e dei 5 Stelle in questa impegnativa campagna elettorale. È quello che ci chiedono i cittadini: l' urgente scelta di un candidato alternativo a Giovanni Toti. Sarebbe sbagliato attendere.

Non servono" fughe in avanti" solitarie. Dopo i programmi l'alleanza è unica con il M5s e in tutti insieme, collegialmente dobbiamo confrontarci anche sul candidato.

Su questo ci rivolgiamo a tutti in particolare alle componenti più forti del nostro schieramento (PD e M5s), crediamo infatti non si possa prescindere dalla condivisione delle due forze su un nome, affinché la scelta del candidato non comporti inutili tensioni ma con sollecitudine sia un momento fondamentale per l' ulteriore positiva convergenza che si già realizzata in questa fase.

Per ottenere questo, ArticoloUno chiederà incontro con le altre forze politiche proprio iniziando dal Pd e dai cinque stelle, in queste occasioni vogliamo esprimere la necessità che in tempi rapidissimi ci sia la possibilità d'incontrare i possibili candidati per confrontarci sulle tematiche sopradescritte.



Esecutivo regionale ArticoloUno.