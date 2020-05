Articolo Uno: "Prioritaria alleanza tra progressisti e Cinque stelle, Italia viva sbaglia"

Liguria - Articolo Uno ritiene "prioritaria una alleanza tra le forze progressiste e il Movimento cinque stelle", come si legge nella nota diffusa dall'esecutivo regionale della forza politica che esprime il ministro Speranza. "Gli incontri, già avvenuti, tra Campo progressista e il M5s, hanno permesso di concordare le linee generali di un programma - continuano dall'esecutivo ligure di Articolo Uno -. Questo fatto politico ha costituito un passo decisivo per la realizzazione di quell’alleanza che sia in grado di costruire una alternativa credibile alla destra di Giovanni Toti e alle sue politiche, a iniziare dalla sanità. Italia Viva non ha mai partecipato a tali incontri, a nostro parere sbagliando. La posizione resa nota dagli organi di informazione, di Ettore Rosato( Italia Viva) , vice presidente della Camera dei deputati, si può sintetizzare così: 'nessuna contrattazione sulle opere da parte di Italia Viva', la riteniamo non giusta. Nessuno pone veti a Italia Viva, ci sembra viceversa che sia l' on. Rosato a porli. Articolo Uno è per un’alleanza la più ampia possibile. Ma il partito di Matteo Renzi se è disponibile a partecipare a un’alleanza non può non tenere conto, anche sulle infrastrutture e la Gronda, delle posizioni già concordate tra Campo progressista e Movimento cinque stelle".