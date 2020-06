Art.1: "Sono alleanza più vasta possibile può battere Toti"

Liguria - "Il confronto sulla scelta della candidatura del centro sinistra alle elezioni regionali sembra giunto ad un punto di immobilità contrapposte, tra il PD e il M5S. I tanti cittadini liguri che guardavano a questa alleanza con interesse e speranza sono sempre più arrabbiati e delusi

Eppure sono davvero tantissimi coloro che vogliono che il Liguria si cambi". Così in una nota l'esecutivo regionale di Articolo uno.

"Coloro - prosegue la nota - che sono indignati con una destra che da tempo usa in modo spregiudicato e indecente le istituzioni per la propria campagna elettorale. Coloro che hanno visto venir meno in questi cinque anni il diritto alla salute sotto i colpi che la destra ha inferto al sistema sanitario pubblico. Coloro che nella crisi più nera della regione non trovano risposte al bisogno di lavoro e di sviluppo, ma solo rinvii pilateschi di responsabilità. Sono cittadini, lavoratori, imprenditori soprattutto giovani che non intravedono il futuro. A questi cittadini che negli ultimi anni hanno guardato a sinistra, alcuni con speranza, altri con delusione, a chi ha guardato con sentimenti simili al Movimento cinque stelle tutti insieme dobbiamo una risposta adesso. E' a loro che dobbiamo uno scatto d'orgoglio, una assunzione di responsabilità e dignità. Solo con l'alleanza più vasta possibile si possono battere Toti e la destra".